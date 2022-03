Praat -en bewegingsgroep op voor chronische pijnlijders en zieken meteen groot succces

Na een week tijd telt de groep al 32 leden. “Dat zijn vooral mensen uit Lievegem, maar er komen er ook een paar uit het Genstse", zegt Annick. “We zijn momenteel een dag aan het inplannen om volgende week bij Inge thuis in Waarschoot samen te komen. In mei zouden we ook graag naar Reva gaan. Dat is een beurs voor mensen met een beperking. Het maakt het ontzettend gelukkig dat er zo positief op ons initiatief is gereageerd. Ik kijk uit om iedereen voor de eerste keer te ontmoeten.