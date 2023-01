Popkoor Bon Ami vertelt succesverhaal in nieuwe reeks concerten: “Met extra concert in februari wegens grote vraag”

WaarschootPopkoor Bonami bestaat nog maar twee jaar, maar kan al op heel wat trouwe supporters rekenen. Hun succesverhaal goten ze nu in een nieuwe reeks concerten die opnieuw op heel wat interesse kon rekenen. Daarom organiseert het popkoor in februari een extra concert in De Kring in Waarschoot.

Met meer dan 70 zangers en zangeressen is het Lievegems popkoor Bon Ami al sinds de start in 2020 een groot succes. In juni vorig jaar organiseerde het koor een eerste, beperkt concert dat in een mum van tijd uitverkocht was. Daarom organiseert het koor nu een nieuwe reeks concerten.

“De rode draad in ons concert is het Boek van Bon Ami”, aldus dirigent Jacob Vermeire. “Tijdens dit muzikaal verhaal vertellen we het ontstaan van ons koor, hoe de pandemie ons tijdelijk stil liet staan, maar vooral hoe het koor een succes werd. Dit allemaal door middel van prachtige muziek, ondersteund door mijn eigen band By Far.” “Het is belangrijk dat mensen ons verhaal kennen”, vervolgt voorzitter Johan Vermeire. “Dit concert is ook een kans voor ons koor om aan iedereen te tonen hoever we al staan."

Dat het koor een succes is, bewijzen de reeds twee uitverkochte concerten in februari. “Omdat we iedereen de kans willen geven om te komen luisteren, hebben we beslist om een derde concert te organiseren.” vertelt de trotse voorzitter. “Wie dus het muzikale verhaal van koor Bon Ami wil komen ontdekken, kan op vrijdag 3 februari 2023 terecht in zaal De Kring. Het concert gaat van start om 20.00 uur. Tickets kosten 12 euro voor volwassenen en 7 euro voor min 16 jaar. Tickets en meer info via info@koorbonami.be of 0472 72 51 69.”

