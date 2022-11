Podium Lovendegem-Vinderhoute brengt première van ‘Nonkel Sjarel’

Na het succes van ‘Assepoester' gaat de crew van Podium Lovendegem-Vinderhoute voor hun 77ste productie voor een dolle komedie van de bovenste plank. “Het stuk vertelt het verhaal van de rijke nonkel Sjarel”, zegt penningmeester Gudrun Willems. “Hij heeft vier bastaardkinderen over verschillende continenten en wil hen graag een fortuin nalaten. Daarvoor moet hij hen echter eerst ontmoeten. Er is één nadeel: Sjarel is potdoof en kan daardoor moeilijk met hen communiceren. Daarnaast is zijn villa reeds besproken is voor zijn meid des huizes en zijn twee nichtjes niet zijn opgenomen in zijn testament. Zij willen dus langs alle kanten ingrijpen vooraleer het te laat is.”