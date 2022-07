PFAS-verontreiniging op vier plaatsen in Lievegem

LievegemOpenbare Afvalmaatschappij (OVAM) heeft in de brandweerkazerne, het Merelpark en de vrachtwade voormalige brandweersite in Waarschoot, en de voormalige brandweersite Blauwersstraat in Waarschoot een een PFAS-verontreiniging vastgesteld in zowel bodem als grondwater. Er moet nu verder onderzoek gebeuren dat de risico’s voor mens en milieu in kaart moet brengen.

Naar aanleiding van de bodemverontreiniging rondom de site van 3M in Zwijndrecht, besliste de Vlaamse overheid om de risico’s verder in kaart te brengen. De gemeente maakte samen met de Hulpverleningszone Centrum en de Openbare Afvalmaatschappij (OVAM) een inventaris op van terreinen waar mogelijk PFAS in het milieu kan zijn terecht gekomen. OVAM startte in mei vervolgens een verkennend onderzoek in de brandweerkazerne, het Merelpark en de vrachtwade voormalige brandweersite in Waarschoot, en de voormalige brandweersite Blauwersstraat in Waarschoot.

Op deze vier terreinen stelde de gemeente ook een verontreiniging vast waardoor er verder onderzoek moet gebeuren om de risico’s voor mens en milieu verder in kaart moet brengen. Alle inwoners in een straal van 100 meter en in een straal van 500 meter kregen een brief met daarin voorzorgmaatregelen die moeten genomen worden. Voor de inwoners op 500 meter van de sites gaat het vooral over het niet gebruiken van grondwater als drinkwater en het niet gebruiken om zwembad mee te vullen of de moestuin te besproeien.

“OVAM heeft de saneringsplichtigen op de hoogte gebracht. Zij moeten een verder bodemonderzoek laten uitvoeren dat de verontreiniging in kaart moet brengen”, zegt schepen van Natuur- en milieubeheer Gerrit Van Brabandt (Open Vld). “Door de vele onderzoeken naar PFAS-verontreiniging die momenteel bezig zijn in Vlaanderen, kan het onderzoek (en de resultaten) even op zich laten wachten. Uiterlijk eind 2023 (Brandweerkazerne, Merelpark) en midden 2024 (Blauwersstraat, Oostmoer) moet het verslag van het beschrijvend bodemonderzoek ingediend zijn bij OVAM. In afwachting van de resultaten nemen de saneringsplichtigen de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen.”

