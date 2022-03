PFAS aangetroffen in voormalige brandweersite Zomergem

ZomergemOp de oude brandweersite in de Blauwersstraat in Zomergem zijn sporen van PFAS aangetroffen.

In juni 2021 kwam in Zwijndrecht een grootschalige vervuiling van de giftige stof PFOS aan het licht. Sindsdien screent de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ook andere locaties met een verhoogd risico op verontreiniging. Daarbij komen nogal wat brandweerterreinen in beeld. Vroeger gebruikte de brandweer tijdens blusoefeningen wel eens schuim dat PFOS en PFAS bevatte.

Nu blijkt dat er ook in Zomergem sporen van PFAS zijn gevonden op de voormalige brandweersite in de Blauwersstraat in Zomergem. “Uit het onderzoek is gebleken dat in de toplaag de norm van PFAS is overschreden", bevestigt schepen van Milieu Gerrit Van Brabandt (Open VLD). Nochtans had de brandweer vorig jaar aangegeven dat er op het terrein geen blusoefeningen met PFAS-schuim waren uitgevoerd.

Woonproject

Het nieuws is een doorn in het oog van de buurtbewoners. Zo werd in juli vorig jaar de voormalige brandweerkazerne gesloopt om plaats te maken voor een nieuw woonproject. Wat de verdere gevolgen zijn voor die gronden is voorlopig onduidelijk. “We zullen de gronden afdekken en wachten op verdere richtlijnen", zegt Van Brabandt. “Inmiddels kregen alle bewoners in een straal van 100 meter een brief met richtlijnen. Zo moeten ze voorzichtig zijn fruit, groenten, eieren en putwater. Kraantjeswater vormt geen risico.”

Daarnaast werden ook het Merelpark, het terrein bij de brandweerpost in Waarschoot en de vrachtwagenparking in Oostmoer onderzocht gezien de brandweer daar in het verleden ook oefeningen uitvoerde. “Ook die gronden zijn onderzocht, maar daar hebben we voorlopig nog geen resultaten van. Buurtbewoners kregen hier in het verleden al een brief voor in de bus.