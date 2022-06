Paul en Sonny vieren gouden huwelijksverjaardag

Lovendegem Tibetaanse Ciren (38) opent sushi­restau­rant in Molen­straat: “Waarom geen eigen zaak beginnen als je toch twee keer per week sushi afhaalt?”

Na afhaalrestaurant Nazo Sushi in de Waarschootse Stationsstraat telt Lievegem sinds kort een tweede sushizaken. Met Ten Sushi in de Molenstraat in Lovendegem hoopt Ciren Wengmu (38) haar passie voor de Japanse specialiteit over te brengen. “Voordien reed ik soms twee keer per week naar Brussel of Gent om er sushi af te halen. Waarom dan geen eigen zaak beginnen?”

15 juni