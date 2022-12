Oudste supermarkt van Zomergem krijgt in tien dagen tijd complete make-over: “Alles steekt in nieuw jasje”

Evergem Judoclub Evergem viert gouden jubileum met gouden medailles

In 2021 mocht Judoclub Evergem 50 kaarsjes uitblazen, maar het feestje moesten ze nog even uitstellen wegens corona. Hun gouden jubileum zetten ze dit jaar extra in de verf door in verschillende categorieën met drie gouden medailles aan de haal te gaan.

