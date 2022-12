Oudejaarsfuif ‘Deluxe’ maakt comeback na acht jaar: “Grootste feest van het Meetjesland”

Na 10 edities vond KLJ Waarschoot het in 2015 een mooi getal om op af ronden, maar na acht jaar stilte organiseert het opnieuw het het grootste oudejaarsfeest van Meetjesland. “Niemand van het huidig bestuur was erbij tijdens de laatste editie dus leek het ons leuk om Deluxe terug van onder het stof te halen”, zegt Jens De Baets.

De locatie is nog steeds dezelfde. “Vanaf 22 uur verwelkomen we alle feestbeesten in zaal Albo, die we voorzien van een champagnebar, cocktailbar jeneverbar en aangevuld met diverse wijnen. Onder meer Funkatek, Michael Amani en onze lokale DJ Merlo zullen de muziek verzorgen. Een ticket daarvoor kost 20 euro in voorverkoop. Aan de kassa zullen we er geen meer verkopen.”