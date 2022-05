Oud-Lovendegemnaar Brecht van Arnhem (27) schittert in musical Titanic

Brecht van Arnhem heeft tot zijn 21ste in Lovendegem (Lievegem) gewoond, maar zijn passie voor de musical stuurde hem richting Nederland. Daar speelt hij nu een mooie rol in ‘Titanic, de musical’. Op maandag 30 en dinsdag 31 mei speelt hij in Terneuzen. Heel dicht bij zijn geboortestreek van het Meetjesland, en daarom hoopt hij daar oud-bekenden tegen het lijf te lopen.

“Maandag en dinsdag is het lekker dichtbij, dus Meetjeslanders hebben geen reden om niet te komen”, zegt Brecht. “Ik heb tot mijn 21 jaar in Lovendegem gewoond, en draag het Meetjesland nog altijd mee in mijn hart. Ik heb school gelopen in College ten Doorn in Eeklo, en heb daar destijds nog samen met Tom Dice op een podium gestaan. Ik zat in de Chiro in Lovendegem en was doelman bij KSK Lovendegem. Op mijn 21ste heb ik dan voluit voor de musicalwereld gekozen, en ben ik naar Tilburg getrokken. Ik ben in Nederland blijven hangen.”