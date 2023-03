Ondanks regen blikt Zomergem terug op meer dan geslaagde Vette Veemarkt: “Volgend jaar bereiden we ons voor op een overrompeling”

“We hebben toch even ons hart vastgehouden toen we de weerspoorspellingen zagen", geeft schepen van Feestelijkheden Hilde De Graeve (CD&V). “Maar al bij al hebben we eigenlijk weinig op ons programma moeten schrappen. De springkastelen hebben we niet opgesteld en een 15-tal dieren zijn niet tot op de Markt geraakt, maar we hadden er nog steeds meer dan vorig jaar."

Gelukkig was het publiek wel in grote getale aanwezig. “Het is moeilijk om te schatten hoeveel bezoekers er waren gezien verschillende toegangswegen naar de Markt leiden, maar het stemde me gelukkig dat er veel jonge gezinnen langskwamen. Bovendien hebben ze goed geconsumeerd. De lokale producten waren bij bijna alle standjes uitverkocht en de horeca goed gedraaid. Ook de boeren waren tevreden. Zij hebben succesvol hun boodschap kunnen verkondigen."

De organisatie is dan ook tevreden met het verloop van de dag en kijkt alvast uit naar volgend jaar. “Wij zijn de enige overblijvende veejaarmarkt in Vlaanderen en bijgevolg een stukje historisch erfgoed. Het spreekt voor zich dat we ons volgend jaar opnieuw zullen engageren. Als we al zoveel volk kunnen lokken bij slecht weer zullen we ons volgend jaar moeten voorbereiden op een overrompeling”, besluit De Graeve.

