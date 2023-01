Ondanks naweeën coronacrisis en energiecrisis kruipt sector recht tijdens Nacht van de Meetjeslandse Horeca: “Hopelijk het begin van een nieuw verhaal”

Aalter Deze 10 werken plant Aalter in 2023: van een nieuw ontmoe­tings­cen­trum, over een extra ondergrond­se parking, tot de uitbouw van een sportsite

Nu de kerstvakantie voorbij is, wordt ook in Aalter weer verder gewerkt op werven en in straten. Dit jaar ligt er heel wat werk op de plank en zullen heel wat dossiers in uitvoering komen. Wij zochten naar de tien meest ingrijpende veranderingen die Aalter dit jaar zal ondergaan.

16 januari