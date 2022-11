Olivier voltooit uitdaging en loopt 42ste marathon in 42ste levensjaar: “Nu uitkijken naar andere uitdagingen”

Zomergem42 marathons lopen in 42 weken in het jaar dat je 42 wordt: dat was de uitdaging die Olivier Verhaege het afgelopen jaar aanging. Afgelopen weekend liep hij in het Griekse Athene zijn 42ste en laatste marathon van dit jaar. “Ik zal blijven lopen, maar nu wil ik me eerst focussen op andere zaken.”