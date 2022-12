Olivier (39) doet voor derde keer op rij mee aan Dakar-rally: “Je mag je concentratie geen seconde verliezen”

Sinds 2020 is Saudi-Arabië het decor voor de 45ste editie van de zwaarste rally ter wereld, de Dakar-rally. Van 31 december tot 15 januari rijden zo’n 300 waaghalzen in buggy’s, trucks en op quads en motoren door de desolate woestijn. Wie opnieuw aan de start staat in Yanbu is Olivier Imschoot (39). Vorig jaar vergezelde hij nog zijn vader Erwin als co-piloot, maar dit jaar zit hij aan de zijde van de Fransman Hugues Moilet. “Als ons materiaal en onze wagen zijn momenteel per boot onderweg naar Saudi-Arabië”, vertelt hij. “Hoewel ik niet aan mijn proefstuk toe ben, kriebelt het toch al enkele maanden om opnieuw aan de start te staan. Wat me zo aantrekt aan de discipline is de hardheid ervan. Zeven à acht uur per dag zit je in de wagen en je moet je blijven concentreren terwijl je volledig wordt dooreengeschud.

8.000 kilometer

De Dakar-rally is inderdaad niet voor doetjes. In vijftien ritten, inclusief proloog, rijden de deelnemers zo’n 8.000 kilometer. Opvallend daarbij is dat men al 3.000 kilometer moeten rijden om gewoonweg aan de start te staan. “De race zelf is dagelijks gemiddeld 400 kilometer lang, maar we moeten dagelijks ook nog eens 200 kilometer van en naar het parcours afleggen. Het zijn dus lange en slopende dagen.” Bovendien kunnen de rijders na hun race even op hun lauweren rusten in een chic hotel, maar slapen ze in een bivak samen. “Ik slaap in een grote tent op een container. Dat mag niet onderschat worden, want ‘s nachts vriest het in de woestijn, terwijl je overdag in temperaturen van 30 graden racet.”

Gevaren

Dat racen is trouwens niet zonder gevaren. “De woestijn kan erg onvoorspelbaar zijn. Door de wisselende weersomstandigheden kunnen zandduinen zich verplaatsen, waardoor je onvoorziene ravijnen tegenkomt. Wij rijden met een Optimus-buggy waardoor we wat beter beschermd zijn, maar dat biedt natuurlijk geen garanties.” Zo moet Olivier zijn Franse piloot constant instructies geven. “Ik beschik over een tablet met een GPS die me door middel van pijlen zegt waar we heen moeten. Doordat je de roadbook pas krijgt vlak voor de start kan je de ritten ook moeilijk voorbereiden. Je bent dus volledig aangewezen op je tablet en het roadbook dat je moet interpreteren. Gelukkig hebben we wel wat ervaring, maar we hebben nog nooit samen gereden.”

Desondanks heeft Olivier geen schrik. “Dat mag ook niet als je aan het rijden bent. Vorig jaar kwam ik met mijn vader in botsing met een vrachtwagen, maar het bleef gelukkig beperkt tot materiële schade en nadien konden we gewoon verder rijden. Maar in het verleden hek ik ook wel al enkele wervels gebroken. Je mag je concentratie geen seconde verliezen.”

