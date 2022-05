“Of ge nu in een pop of een mens zaagt, dat is hetzelfde”: de Valentijnsmoord, hoe Julien Staelens (64) alles deed om zijn echtgenote te laten verdwijnen

Julien Staelens stapte maandag 15 februari 1999 het politiekantoor van Zomergem binnen: “Mijn vrouw is spoorloos verdwenen”. Hij had na de boodschappen een briefje gevonden: ‘Ik ben naar Magda’. Maar noch Magda, noch buren, vrienden of familie hadden ‘Dianeke’ gezien. De politie startte een zoektocht, maar die leverde niks op. Ze vond wel dat het verhaal van Staelens als los zand aan elkaar hing. Zo was het Chinees restaurant waar hij zondag tot na middernacht valentijn vierde met zijn vrouw al om half elf gesloten, was hij vergeten zeggen dat hij zondagavond nog weggereden was met zijn wagen en – last but not least – dat hij er een veel jongere vriendin op nahield. En tegenover familie en buren deed de man enkele bizarre uitspraken. Toen de familie in een waterput wilde kijken, flapte Staelens er uit: “Daar zou ik haar nooit in gooien, want dat is het eerste waar de politie gaat kijken”. Staelens was voor zijn familie verdachte nummer 1. Maar ook voor de politie.