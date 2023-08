Nu chemo is stopgezet, wil Debby (40) de bucketlist van haar man Kim (42) afwerken: “De tranen zijn voor later”

Inbrekers komen overdag kijkje nemen en gaan ‘s nachts aan de haal met duizenden euro’s aan werkmateri­aal

In Lievegem werd afgelopen weekend ingebroken bij schroothandel The Metalwrecker. De dieven kwamen overdag op prospectie en sloegen enkele uren later toe. “Er is meer dan 3.000 euro aan werkmateriaal gestolen.”