Nieuwe buitenspeelruimte kinderopvang Domino geopend: “Willen buitenspelen stimuleren”

De buitenspeelruimte kadert binnen het Passageproject in de Patronagiestraat dat destijds nog door de betreurde oud-burgemeester Ann Coopman werd opgezet. Daarbij kwamen er 22 sociale woningen en ruimte voor verenigingen vrij. Ook zal de gemeente in de toekomst nog werk maken van de renovatie van De Kring. “Vroeger keken de kinderen uit op de koterijen van de vroegere jongensschool", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “In tegenstelling tot vroeger is er nu de nodige ruimte en groen die kinderen nodig hebben om te spelen.”

De realisatie van de buitenspeelruimte aan Domino is de aanzet van een reeks vernieuwingen op de verschillende speelpleintjes in Waarschoot. “Ook op Vlinderplein aan de Akkerstraat en het plein in de Dillestraat willen we nog investeren. Voor die laatste zoeken we nog een passenede naam in samenspraak met de buurt. Tegen het einde van de zomer willen we het graag openen", besluit Fredrick.