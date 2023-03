Neerslag en bewolking in Lievegem vanochtend

Assenede wil participa­tie­tra­jec­ten evalueren

Er bewoog de afgelopen maanden heel wat op de Landsdijk in Bassevelde, met onder meer een nieuwjaarsreceptie en een aanplantmoment. Via een online enquête en evaluatiemoment wil de trekker van het iniatief, Logo Gezondplus in samenwerking met Plattelandscentrum Meetjesland, polsen naar de mening van de Assenedenaar.