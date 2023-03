Na 9 maanden wordt buffetrestaurant Carte Blanche slachtoffer van eigen succes: “Op zoek naar een groter pand waar we wél optredens mogen organiseren”

Dirk (62), de man die Zomergem leerde sporten, gaat na 32 jaar dienst met pensioen: “Ik organiseer­de zelfs skireizen, terwijl ik nog nooit op de latten had gestaan”

Hij speelde onder meer de pannen van het dak bij KVV Zomergem en was destijds lid nummer 11 van de plaatselijke zwemclub. Als er iemand wist hoe sport fungeerde in het Zomergemse was het wel Dirk Van Daele. Als eerste sportfunctionaris bouwde hij destijds de structuur van nul op. Na 32 jaar blikt hij tevreden terug op het afgelegde parcours. “Uit een enquête destijds bleek dat wij de beste werking hadden van het hele Meetjesland. Daar ben ik best trots op.”