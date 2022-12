Na 43 jaar goed nieuws voor bewoners langs Schipdonkkanaal? “Laat plannen voor verbreding vallen, wij willen ons huis eindelijk kunnen renoveren”

Zomergem/Schepdaal Baas Kokorico blaast oude discotheek in Schepdaal nieuw leven in: “Weer feestjes in vroegere The Lord”

Roger Kerremans, de eigenaar en uitbater van discotheek Kokorico in Zomergem (Lievegem), blaast de vroegere discotheek The Lord in Schepdaal nieuw leven in. Hij blijft eigenaar van het gebouw, maar heeft met Claude Van Cools een nieuwe uitbater gevonden. Daar wordt het nu de El Divino Event Cube.

4 december