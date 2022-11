Motje-brug nog steeds niet afgewerkt: “Wachten op toestemming om werken te hervatten”

Onvoorziene complicaties zorgden er echter voor dat brug nog altijd niet is afgewerkt. “Ik erger me er ook aan dat het dossier zo lang aansleept", zegt schepen van Openbare Werken Chris De Wispelaere (CD&V). “De brug is eigendom van de Vlaamse Waterweg, maar zij wilden niet investeren in de brug. Daarom heeft de gemeente de kosten voor de ombouw op zich genomen. Daarvoor moeten we echter eerst leidingen uitbreken en een speciale laag aanleggen. Ons dossier werd de eerste keer echter afgewezen omdat we volgens hen niet met de juiste producten werken. In de week van 7 november zal onze contactpersoon daar het dossier herbekijken. Van zodra we goedkeuring krijgen, kan de aannemer de laatste werken uitvoeren."