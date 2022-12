Moet Lievegem nog groter worden? “We spelen momenteel geen actieve rol in Meetjeslands fusieverhaal”

Heel wat gemeenten in het Meetjesland zijn op zoek naar een buur om in een fusieverhaal te stappen. Zomergem, Waarschoot en Lovendegem werden in 2019 al samen Lievegem. Nog groter worden is momenteel niet aan de orden. “Lievegem speelt geen actieve rol in Meetjeslandse fusieverhalen”, zegt burgemeester Kim Martens (CD&V) formeel. “We focussen nu op het realiseren van onze eigen fusie tussen Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Die heeft een grote impact op personeel en inwoners. Er is eenmaal een gesprek geweest tussen het college en een studiebureau. Dat gesprek kwam er op vraag van een studiebureau dat was aangesteld door een buurgemeente. Meer is er momenteel niet. Wat de toekomst is van fusies of verplichtingen door hogere overheden kunnen we niet weten. Maar nu is dit zeker niet aan de orde.”