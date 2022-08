Mobiel Energiehuis houdt halt in Lievegem: “Gratis renovatieadvies na scan van woning”

LievegemHet Energiehuis Veneco zet een mobiel energiehuis in en gaat langs in wijken in de 19 aangesloten gemeentes van de intercommunale, waaronder ook Lievegem. Inwoners van de Daalmstraat, Kleitstraat of Park Ter Daelen kunnen tussen 22 augustus en 2 september langskomen voor energieadvies op maat na een gratis warmtescan van de woning.

De modale huishoudens zijn één van de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot en goed voor 46% van de uitstoot in de regio. Energiehuis Veneco kreeg vorig jaar 344.000 euro subsidies van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap voor het opzetten van wijkrenovatietrajecten en het uitvoeren van thermografische gevel-scans. Het resultaat is een mobiel energiehuis. In een tweedehands en omgebouwde camper zal renovatiecoach Griet Huylebroeck gezinnen informeren en ondersteunen om hun woning energetisch te optimaliseren.

Advies op maat

Veneco maakte begin dit jaar warmtescans van woningen in de betrokken omdat die een groot renovatiepotentieel hebben. “We maken in elke wijk een thermografische scan van de woningen zodat we weten en kunnen aantonen waar het grootste energieverlies zich situeert”, legt Marieke Van Eyghem van Veneco uit. “Bewoners zijn welkom, na afspraak, om deze scan te komen bekijken in het mobiel energiehuis. Vervolgens zal de reneovatiecoach deskundig advies op maat geven. Dit kan gaan over concrete maatregelen, premies en leningen."

Met de dienstverlening gaat Veneco van deur tot deur bij de mensen van de wijk in kwestie. “Op die manier nemen we alle drempels weg voor gratis en vrijblijvend renovatie-advies”, vervolgt Van Eyghem. “Met deze deskundige aanpak willen we zoveel mogelijk gezinnen aanzetten tot renoveren. Ook kwetsbare huishoudens krijgen de nodige aandacht en genieten een speciale begeleiding. Omdat we samen sterker staan, organiseren we ook een groepsaankoop dakisolatie. Deze groepsaankoop wordt mogelijk gemaakt voor de gehele gemeente Lievegem en zal lopen tot en met 31 augustus 2022.”

Info: Je vindt meer informatie op www.veneco.be/groepsaanbod.