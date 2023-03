Mensen met dementie planten symbolische boom aan Sociaal Huis

Deugden van het leven

In dat kader wil Lievegem ook deelnemen aan het project ‘Zuurstof voor dementie!’. “Doel hiervan is om mensen met dementie een volwaardige plaats in de maatschappij te geven”, zegt Christian Verhelst van ‘Dementie Paradox’. “De boom staat symbool voor alle deugden van het leven moet ontmoeting stimuleren. Het is een plek waar mensen met dementie en hun omgeving kunnen lachen, feesten en tot rust komen. Kortom: een plek waar mensen zuurstof kunnen vinden om weer verder op weg te gaan.”

Dat in Lievegem gekozen werd voor de voortuin van het Sociaal Huis, is geen toeval. “De boom staat centraal in onze gemeente, en gelijk ook langsheen het parcours van onze dementievriendelijke wandeling”, zegt schepen van Senioren Martine Lataire-Gyssels (CD&V).

De aanplant van de boom is ook een eerste van een hele reeks initiatieven in de gemeente dit jaar. “Eerst en vooral voorzien we een gratis opleiding voor het gemeentepersoneel en vrijwilligers, rond hoe om te gaan met mensen die aan dementie lijden”, vervolgt Lataire-Gyssels. “Daarnaast organiseren we in april een praatcafé over dementie in ontmoetingscentrum Kerkelaere. Op 25 april vindt vervolgens onze dementiewandeling plaats en in juni starten we ons geheugenkoor.”