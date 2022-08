Meerstemmig zingen leer je in Zomergem

Wie graag wil leren zingen, is vanaf 21 september welkom op de zangworkshops van de vzw NCP in Gemeenschapscentrum ‘t Schaapstuk in Zomergem. In de lessenreeks van vzw NCP komen vierstemmige arrangementen van hits van de laatste 60 jaar aan bod. Liedjes van Queen, The Beatles, Crosby Stills Nash and Young en talloze andere tijdloze grootheden worden herwerkt, waarbij soms ook de gitaarsolo’s worden gezongen. De arrangementen worden speciaal voor deze reeks gemaakt door Peter Boone, en ze worden ook allemaal op voorhand ingezongen door professionele zangers en zangeressen zodat er geoefend kan worden met audiofiles. Op het einde van de lessenreeks volgt er een toonmoment waarop alle deelnemers hun vrienden en familie mogen uitnodigen. Dit toonmoment is voorzien op de laatste woensdag voor de kerstvakantie en zal ook in ’t Schaapstuk doorgaan. De eerste reeks start op 21 september. Er zijn nog plaatsen vrij, zowel voor mannen als voor vrouwen. De prijs voor deelname is 15 euro per les en de reeks bestaat uit 10 lessen. Wie graag mee wil zingen kan contact opnemen met Peter Boone op 0486/79.77.26 voor meer informatie of zich inschrijven via de website studioncp.com/ncp-zang/.