Martinuskoor Zomergem zoekt nieuwe leden

Sinds de coronacrisis zijn heel wat koorleden afgehaakt bij het vierstemmig gemend koor. Daarom is professionele dirigent en koorleider Léon-Bernard Giot op zoek naar nieuwe stemmen. “Sinds onze heropstart in september 2022 zoeken we nieuwe koorleden in alle stemmen: sopranen, alten, tenoren, bassen en aanverwante stemmen zoals mezzo-sopranen, contra-alten, edelbassen en baritons. We repeteren elke donderdagavond om 19.30 uur in ’t Schaapstuk in Zomergem. Geïnteresseerden vanaf 15 jaar mogen altijd eens langs komen, ook wie nog nooit eerder in een koor heeft gezongen.”