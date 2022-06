Martinuskoor Zomergem zoekt nieuwe leden

Het vierstemmig gemengd koor uit Zomergem werd gesticht in 1978 door Rik Van Nuffel. Sinds twee jaar heeft dirigent Léon-Bernard Giot de fakkel overgenomen, maar daar kon hij maar matig van genieten. “Door corona hebben we de afgelopen jaren nauwelijks gerepeteerd", zegt Giot. “Sinds vorige maand zijn we eindelijk opnieuw gestart met onze wekelijkse repetities en kunnen we binnenkort terug optreden.” Daarvoor is het koor nog op zoek naar nieuwe zangers. “We oefenen elke donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in ‘t Schaapstuk. Iedereen is welkom en notenleer is geen vereiste.”