Mark Tijsmans en Stefan Boonen te gast op slotfeest De Leesjury

Eeklo Chef Branko (31) en zus Bodien (29) openen nieuw restaurant ‘Chef & Zus’: “Het kan er al eens luid aan toe gaan, maar écht ruzie maken we niet”

Branko Hoste (31) en zijn zus Bodien Hoste (29) openen in Eeklo het nieuwe restaurant ‘Chef & Zus’. De naam doet het al vermoeden: hij staat achter de potten en zij in de zaal. Ook mama Ilse Smets staat in de keuken, en brengt zo de ervaring van een lange horecageschiedenis in Eeklo mee. “Horeca is ons met de paplepel ingegeven, maar nu hebben wij de leiding”, klinkt het.

10 mei