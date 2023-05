Marc van Hulle (70), sterke man achter Boomkwekerijen Sylva, overleden: “Liefdevolle vader met hart voor natuur”

Anton (29) en Florence (29) toveren oud-bankkan­toor om tot brasserie ‘Bistraud’: “Zelfde concept in een nieuw en moderner jasje”

Florence Van der Meeren en Anton Bulté namen in maart afscheid van brasserie De Mouterij in de Stationsstraat in Waarschoot. Nu nemen ze een straat verderop een nieuwe start met ‘Bistraud’. Het koppel stak het afgelopen jaar het voormalige BNP Paribas Fortis-kantoor in de Kerkstraat in een modern jasje, maar blijft trouw aan het oude en vertrouwde recept. “Alles moet nog een beetje geleefd worden. We willen zeker geen poepchic restaurant zijn.”