Man (22) gedraagt zich bijzonder weerspannig tegenover politie...die hij zelf had opgebeld: “Ik heb soms een kort lontje”

Waarschoot Eindelijk aangepaste busuren voor autisti­sche jongen Finn: “Reistijd is gehalveerd”

Eindelijk is er een oplossing gevonden voor het leerlingenvervoer voor de autistische jongen Finn (3). Vorig jaar deed hij er meer dan vijf uur overom va n zijn woonplaats in Waarschoot naar zijn schooltje IVIO Rozemarijn in Drongen te geraken. Vandaag bedraagt die reistijd slechts twee uur. “Er valt een grote last van onze schouders. Eindelijk is er quality time na school", zegt vader Marnik Bellecoste.

23 februari