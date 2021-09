Mama Indra (23) start crowdfunding om ziekenhuiskosten te betalen voor Emilyo (2) die lijdt aan leukemie: “Onze kleine held mag niet het slachtoffer worden van financiële problemen”

Wanneer we voor het eerst Emilyo (2) ontmoeten, lijkt hij op een peuter zoals alle andere. Met een glimlach op het gezicht kruipt hij onbezorgd het huis rond. “Hij beseft ook niet dat hij ziek is", vertelt Indra. “Het is heel moeilijk om het hem uit te leggen gezien leukemie een erg complexe ziekte is. Toen ze me in het ziekenhuis vertelden dat hij leed aan acute lymfatische leukemie wist ik ook niet precies wat dat inhield, maar wel dat we nog een lange weg zouden moeten afleggen.”