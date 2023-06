M-accent opent tweede kringloopwinkel in Lievegem: “Ruimer aanbod en ook inzamelpunt”

Lucien (83) en Agnes (84) kennen al 60 jaar huwelijks­ge­luk

Lucien Bauwens en Agnes Verhovert leerden elkaar kennen tijdens een openluchtbal in Ertvelde. Lucien was vijf jaar lang militair en ging nadien in Wippelgem aan de slag als garagehouder. Later werd hij Nissan-dealer. De jubilarissen kregen drie zonen en hebben inmiddels zeven kleinkinderen. Ze hebben een voorliefde voor Japan en houden van fietsen.