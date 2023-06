M-accent opent tweede kringloopwinkel in Lievegem: “Met ruimer aanbod en inzamelpunt”

Het Meetjesland heeft er een kringloopwinkel bij. Afgelopen weekend opende M-accent een tweede winkel in Lievegem. De winkel langs de N9, vlakbij de Bierstalbrug in Lovendegem, beschikt over een ruimer aanbod en een inzamelpunt waar je makkelijk gebruikte spullen kan doneren om ze een tweede leven te geven.