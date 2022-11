Luc en Carolina schrijven boek over dementie en mantelzorg: “Krijgen nog steeds te weinig aandacht”

WaarschootVolgens Dementieplan Vlaanderen telt Vlaanderen tegen 2030 150.00 patiënten. Desondanks houdt de ziekte nog steeds in de taboesfeer schuil. In de roman ‘Hou me vast' vertelt auteur Luc Maddelein het zorgverhaal van mantelzorger Carolina Doom en haar man Maxim.

Carolina hielp Luc al een tijdje met opzoekingswerk voor zijn boeken, tot hij haar aanspoorde om haar lief en leed over haar demente man op papier te zetten. Dit begon initieel vrijblijvend, maar gaandeweg ontwikkelde dit zich tot een roman van meer dan 250 bladzijden. “Het is bedoeld voor mensen die niks met dementie te maken hebben, maar dat terzelfdertijd mantelzorgers informeert en inspireert”, vertelt Luc. “Daarbij gaan we heikele thema’s zoals euthanasie bij mensen met dementie niet uit de weg. Het boek is tevens een pleidooi voor meer aandacht vanuit de samenleving voor dementie en meer begrip voor de mensen die dementie hebben. En zeker voor hun mantelzorgers en bij uitbreiding voor mantelzorg in het algemeen. Het zijn de mantelzorgers die vandaag de zorg voor mensen met dementie voor onze samenleving betaalbaar houden.”

“Vergeten patiënten”

Het boek omschrijft mantelzorgers dan ook als ‘vergeten patiënten’, al wil Carolina zichzelf zo niet willen benoemen. “In de loop der jaren zijn mijn man en ik in die mate naar elkaar toegegroeid dat ik die voor geen geld had willen missen, hoe moeilijk het soms ook is geweest. Ik heb wel het geluk dat ik altijd op een paar goeie vrienden kan terugvallen, maar het is een feit dat ikzelf op zoek ben moeten gaan naar belangrijke informatie en zelfs nu nog bots ik op zaken waar ik geen weet van had. Om die reden pleiten we in het boek voor een gemeentelijk loket waar je met al je vragen over dementie en mantelzorg terecht kunt, dat de mantelzorger gerichte, persoonlijke informatie kan geven, op maat en hem tegelijk voorbereid om wat hem te wachten staat.”

U kunt het boek bestellen door overschrijving van 18,5 euro plus 5 euro verzendingskosten op het rekeningnummer van MENSEN IN NOOD – BE71 9733 4752 5469. Het boek kan ook afgehaald worden. Voor de lijst met ophaaladressen mail naar houmevast123@gmail.com of bel 0477 47 58 73. De opbrengst van de verkoop van ‘HOU ME VAST’ gaat integraal naar mensen met dementie die in armoede leven.

