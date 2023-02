Luc (69) verkoopt zijn zelfgeschreven boeken voor slachtoffers aardbeving: “Opbrengst gaat volledig naar hen”

Wie de roman ‘De Grote Dodendans’ of de verhalenbundel ‘Toen was het leven nog heel gewoon’ nog niet in zijn boekenkast heeft staan, heeft vanaf nu een goede reden om een of beide boeken aan te kopen. Ze kosten slechts 7,5 euro in plaats van 25 euro en de opbrengst daarvan steekt schrijver Luc niet in eigen zak, maar stort hij integraal door naar hulporganisaties in het grensgebied van Turkije en Syrië.

Al zeker 46.000 mensen lieten er het leven en een veelvoud is dakloos. Dat liet ook de sociaal geëngageerde Luc niet onberoerd. “Ik ga in Waarschoot vier maal per week met voeding rond voor mensen die in armoede leven, ik koop elektronische toestellen voor hen en ik help ze bij het invullen van administratie, maar de situatie waar zij in verkeren kan je natuurlijk niet vergelijken met wat ginder gebeurt.”

Daarom wil hij graag geld inzamelen door middel van zijn zelfgeschreven boeken te verkopen. “Ik wilde niet van deur tot deur gaan bedelen om geld”, vertelt hij. “Sommige mensen hebben het hier ook moeilijk kom de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom wilde ik een win-winsituatie creëren: mensen krijgen en een boek en het geld komt terecht bij de mensen die het nodig hebben.”

Bestel een of beide boeken via luc.curieus@gmail.com of 0477 47 58 73 en stort 7,5 of 15 euro op het rekeningnummer van ‘Mensen in Nood’ via BE71 9733 4752 5469.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.