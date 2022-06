Lovendegemse Bastards brengen na twee jaar Blommekesfeesten terug

Traditiegetrouw gaat om 17 uur de culinaire avondmark vrijdagavond van start. Dit is tevens ook het startsein voor de foor en de zomerbar die het hele weekend open blijven. Op zaterdag volgt van 9 tot 17 uur de rommelmarkt. Op zondag is het de beurt aan de sportievelingen. Nieuw dit jaar is een jogging voor jong en oud in samenwerking met personal trainer Davy Goossens van STUDIO MOVE uit Vinderhoute. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 8 uur. Om 9.30 uur gaat vervolgens de Kids Run (500 meter) van start. Volwassenen kunnen starten vanaf 10 uur om een afstand van 5 of 10 kilometer af te leggen. “Het zetten ook dit jaar het concept van ons feestweekend verder", zegt Thomas Decraene van Lovendegemse Bastards. “Na twee vervelende coronajaren is het terug tijd om samen buiten te komen en te genieten van een leuke kermis.”