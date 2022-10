Loungegedeelte, gashaard en uitgebreide tapaskaart: De Scheve Zeven heropent in nieuw decor: “Zaak kreeg modern jasje”

ZomergemDe Scheve Zeven 2.0 has arrived. Begin oktober gaf ex-cafébaas Frederik Verhasselt er nog zijn laatste tourné générale, maar in een tijdspanne van drie weken staken de nieuwe overnemers Dominique Willems (42) en Maarten Tack (23) in een nieuw jasje. “Het budget dat we voorop hadden gesteld voor de inrichting hebben we uiteindelijk moeten verdubbelen.”

Werkmannen lopen nog naarstig op een neer om de laatste hand te leggen aan de hernieuwde De Scheve Zeven. Begin oktober gaf ex-cafébaas Frederik Verhasselt er nog zijn afscheidsfeestje, maar drie weken later onderging het café een heuse make-over. “Het waren drie hectische weken”, bekent barman Maarten (23) terwijl hij enkele tafels verplaatst. “De plannen waren al klaar van voor de zomer, maar er is nog altijd een verschil tussen de theorie en de praktijk. We hebben met acht verschillende aannemers gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Nu ligt het het er nog wat wanordelijk bij, maar vrijdagmiddag klokslag 12 uur gooien we onze deuren open. We zijn heel erg benieuwd naar wat onze klanten vinden ons vernieuwde decor.”

Volledig scherm Het loungegedeelte van de hernieuwde De Scheve Zeven. © Arne Blomme

Hedendaagse interieur

Eerder gaven Maarten Tack en mede-investeerder Dominique Willems al aan dat ze het unieke karakter van het café wilden behouden, maar het wel graag in een modern, hedendaagser jasje staken. “We gingen voor de korte pijn en hebben meteen alles onder handen genomen. Het budget dat we voorop hadden gesteld voor de inrichting hebben we uiteindelijk moeten verdubbelen”, vertelt Dominique. De meest opvallende verandering is wellicht het loungegedeelte met een gashaard. “Daar kunnen klanten in comfortabelere stoelen iets drinken. De haard werkte al 10 jaar niet meer, maar we vonden het genoeg potentieel hebben om er een nieuw leven aan te geven."

Verder vallen ook het nieuwe houtwerk aan de muren, een matzwarte wijnkast en de verlichte muur op, maar de grootste verrassing treffen we aan de toiletten. Zowel de dames als heren kunnen er hun behoefte doen in het Zomergem van 1954. “We waren nog op zoek naar een geschikte inkleding van de toiletten", vertelt Maarten. “Daarom ben ik te rade gegaan bij heemkundige Guido Engels, die nog heel wat oude foto’s wat liggen van het café toen het nog ‘De Tramstatie’ heette. Die foto’s hebben we vervolgens afgeprint op textielplaten. Het resultaat mag er zijn.”

De Brasserie

In tegenstelling tot het café blijven de deuren van het aangrenzende restaurant De Brasserie nog even toe. “Hoewel daar qua interieur niets veranderd is, wilden we ons eerst focussen op het café", verantwoordt Dominique zich. “We hebben nog geen juiste match gevonden met een chef-kok. We willen er net zoals Nele en Fred een kwalitatieve brasserie van maken en daarom willen we geen overhaaste keuzes nemen wat betreft keukenpersoneel. In de tussentijd kunnen mensen het restaurant wel afhuren voor recepties of seminaries. Wij zorgen vervolgens voor de afspraken met traiteurs."

Wie echter zijn graag zijn pint drinkt met een hapje kan daarvoor terecht in het café. Zo namen de nieuwe uitbaters ook de tapaskaart onder handen. “Zaken zoals een kaasplankje blijven gewoon beschikbaar, maar we breidden uit met een vaste kaart met warme hapjes. Daaronder vallen onder meer pizzetta’s en zelfgekruide kippenvleugels. Binnen een paar weken zal je er ook spaghetti’s en croques kunnen eten. We hopen dat we hiermee het levenswerk van Fred in ere laten, maar toch kunnen bieden waar caféklanten anno 2022 naar op zoek zijn.”

Volledig scherm De bar van de hernieuwde De Scheve Zeven. © Arne Blomme