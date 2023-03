Lokale markt Beke in het teken van Pasen

Sinds maart 2020 worden geen erediensten meer gehouden in de kerk van Beke en staat de kerk in teken van herbestemmingsprojecten. In de coronacrisis deed de Sint-Mauruskerk een drietal keer dienst als lokale markt, maar sinds begin 2022 komt de markt elke derde vrijdag van de maand terug. Sinds september is de markt ook een hobbymarkt, waar iedereen die creatief bezig is aan kan deelnemen.

Aanstaande vrijdag staat de markt reeds in het teken van Pasen, weliswaar een halve maand te vroeg. “Onze volgende markt vindt pas plaats op 20 april, terwijl Pasen op 9 april valt. Dat zou natuurlijk vijgen na Pasen zijn”, lacht Ronny Coopman van vzw BekeKerk. “Daarom zetten we nu al in op lokale paaseitjes. Naast paaseieren worden er ook heel wat lokale producten verkocht in de 11 kramen buiten en 17 kramen in de kerk. Ook ons ‘Beeks sauciske’ zal opnieuw te koop aangeboden worden. Voor de kinderen voorzien we een springkasteel.”