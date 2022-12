Lievegemnaar moet ex-partner 2.500 euro betalen voor doorsturen van pikante foto’s naar haar Filipijnse familie

De man uit Lievegem en de Filipijnse vrouw hadden elkaar ontmoet via een datingsite. Na een poosje doken er echter problemen op binnen het koppel. De man verweet zijn echtgenote dat ze financieel niets bijdroeg en op zijn kosten leefde. Het zou meermaals tot slaande ruzies gekomen zijn, waarbij geen enkele partij zich onbetuigd liet. De politie moest meerdere malen tussenkomen om de echtelijke ruzies te de-escaleren en na een poosje scheidden de twee. Voor de man was hiermee de kous nog niet af, want in een rancuneuze bui stuurde hij naaktfoto’s van zijn ex naar de chatgroep van zijn ex-schoonfamilie, die in de Filipijnen woont. ‘Your sister, be proud’, zo titelde hij de nietsverhullende foto’s. “De familieleden van mevrouw waren compleet in shock en ongerust toen ze die foto’s zagen. Ze vreesden dat hun dochter/zus in de prostitutie terecht was gekomen”, verklaarde de advocaat van de Filipijnse dame tijdens het proces op 7 december.