Lievegem zamelt dopjes in voor geleidehonden

Meetjesland Zes Meetjes­land­se cafébazen verkozen tot ‘Orval Ambassa­deur 2022'

De Kasteeldreef in Lovendegem, Het Vermaek in Sleidinge, ’t Durp in Waarschoot, Café De Litanie in Knesselare, The Mapple in Evergem en Brasserie Niveau in Watervliet zijn verkozen tot ‘Orval Ambassadeur 2022'. Als erkenning en dank mochten ze naar de abdij voor receptie en lunch.

20 april