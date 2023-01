Lievegem wil in 2023 skatepark in elke kern

Lievegem Mysterie in Lievegem: tientallen bewoners ontvangen brief over dubbel moordcom­plot. “Ze wilden mij executeren, maar nu is het hun beurt”

“Ik ben tot tweemaal toe op miraculeuze wijze ontsnapt aan een laffe moordaanslag. Onze rechtstaat geeft hier geen gevolg aan, dus neem ik het heft in eigen handen.” In een brief van 10 pagina’s lang vertelt een bejaarde man hoe hij ontsnapte aan de dood én noemt hij lokale inspecteurs bij naam die mee in het complot zouden zitten. Die brief laat hij sinds enkele maanden achter bij verschillende Lievegemnaars. Wat bezielt die man?

24 januari