Lievegem vraagt Vlaamse regering vaart te maken met schrappen van reservatiestroken Schipdonkkanaal: “We wachten al 43 jaar”

43 jaar. Zo lang wachten omwonenden al op een oplossing voor de reservatiestrook rond het Schipdonkkanaal. De reservatiestrook werd in de jaren 70 geïnstalleerd om het kanaal later eventueel te verbreden voor zwaar vrachtverkeer. In totaal gaat het om een strook van 1.133 hectare langs de gemeenten Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo, Zomergem, Nevele, Damme en Brugge met eigendommen van wel duizend gezinnen. Omdat zij in een dergelijke strook wonen, mogen zij amper bouwen of verbouwen en dat heeft een negatieve invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van hun eigendommen.