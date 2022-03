Lievegem start project op rond digitalisering: “Belangrijk dat iedereen mee op de digitale trein springt”

De lokale besturen van Eeklo, Aalter, Assenede, Kaprijke, Lievegem en Sint-Laureins dienden een dossier in bij de Vlaamse Overheid om de digitale toegankelijkheid van hun inwoners te verbeteren. Nu dat dossier is goedgekeurd, krijgen zij een coördinator toegewezen die de inwoners zal helpen met het toegankelijk maken van digitale dienstverlening en internet voor alle inwoners. “Digitalisering is een enorme uitdaging", zegt burgmeester Tony Vermeire (CD&V). “Het is belangrijk dat iedereen mee op de trein springt, maar het schrikt sommige mensen ook af. Met dit project willen we de digitale competentie verhogen met een laagdrempelig aanbod.”