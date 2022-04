Lievegem organiseert buitenspeeldag: “Gratis activiteiten in elke dorp”

Buitenspeeldag is de dag waarop het belang van buitenspelen nog eens extra in de kijker wordt gezet en gestimuleerd met tal van speelprikkels en activiteiten verspreid over Vlaanderen. Ook Lievegem doet mee, en maar liefst in alle dorpen. “Zo zullen we kampen bouwen op het rakkerpleintje in Waarschoot, zandkastelen bouwen op de boomgaard in Oostwinkel, dansen op Kort Eindeken in Lovendegem, balanceren op een slackline op Rozenhoed in Vinderhoute, spikeballen op het Pieleplein in Zomergem en ons volledig uitleven met drums alive op de Priemwegel in Beke", zegt schepen van Jeugd Caroline Fredrick. “Er zullen vrijwilligers rondlopen die ervoor zorgen dat de aangeboden activiteiten goed verlopen, maar dit geldt niet als toezicht. Kom dus samen met je zoon of dochter gezellig ravotten."