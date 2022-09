Lievegem hoopt dat Evenepoel naar Waarschoot komt: “Die overdracht met Johan De Muynck moeten we regelen”

IN BEELD. Van schooldi­rec­teur tot burgemees­ter: 10 foto’s waarmee Tony Vermeire onze krant haalde

Nu burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem vanaf september voor een nieuwe job in de privé kiest, is het tijd om terug te blikken op zijn carrière. Van jonge knaap in de jeugdraad, over schooldirecteur van Sint-Martinus Zomergem en presentator op de Vette Veemarkt, tot een bezoek van koningin Mathilde. Tony Vermeire laat ons leuke foto’s na. Wij zochten de tien leukste voor je op.

2 februari