Lievegem dooft lichten tijdens ‘Earth Hour’ voor klimaat

Earth Hour, is een internationaal jaarlijks evenement dat aandacht vraagt voor de klimaatverandering. Er wordt een oproep gedaan om de lichten te doven en het gebruik van elektrische apparaten in huis één uur lang te mijden. Samen met netwerkbeheerder Fluvius dooft de gemeente de klemtoonverlichting van de gemeentehuizen, de kerken in Waarschoot en Zomergem, buitenschoolse kinderopvang De Speelboom en het administratief centrum Kasteeldreef 72. De openbare verlichting wordt niet – extra – gedimd of gedoofd.

“Met deze wereldwijde beweging kunnen we een positief verschil maken. Zo besparen we niet alleen energie, maar laten we vooral ook zien dat de natuur en het klimaat onze blijvende aandacht verdienen”, zegt schepen van Klimaat Vincent Laroy (Open Vld). “Bovendien heeft de gemeente ook een voorbeeldfunctie naar de inwoners toe.”

Groter plan

Lievegem doet overigens meer dan dat. Zo ondertekende de gemeente al het burgemeestersconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Daarnaast heeft het een goedgekeurd mitigatieplan en een actietabel, waarbij acties zoals deelname aan Earth Hour en Nacht van de duisternis zijn opgenomen.

“We hebben als lokaal bestuur een voorbeeldfunctie naar onze inwoners toe. Als we de Lievegemnaar mee willen krijgen in dit verhaal door bijvoorbeeld met deze actie mee te doen, dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven”, zegt burgemeester Kim Martens (CD&V).

