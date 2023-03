Lievegem behaalt de 10 mondiale uitdagingen

De Provincie Oost-Vlaanderen daagde lokale besturen 10 keer uit om in te zetten op het lokaal mondiaal beleid. Zo moest de gemeente bijvoorbeeld een activiteit rond wereldburgerschap organiseren in het lokale cultuurcentrum, duurzaam consumeren bij de bevolking te stimuleren of een vaste rubriek schrijven in het lokale infoblad rond mondiale thema’s. Al die uitdagingen hielpen om duurzame beleidskeuzes in een mondiale context te stimuleren.

In Lievegem werden tal van activiteiten georganiseerd zoals een mondiale filmavond, een personeelsactie tijdens de Week van de Fair Trade en er waren ook acties rond mondiale vorming en fairtrade in lokale scholen. Verder reisde het stedenbandhuisje rond in de Lievegemse scholen waardoor kinderen konden leren over de Senegalese cultuur. Lievegem nam ook voor het eerst deel aan de Week van de Duurzame gemeente. De kers op de taart was de fairtradegeschenkenbeurs in december.