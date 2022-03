Leerlingen in pyjama naar school om Bednet in de kijker te zetten

Zieke kinderen missen niet enkel les, maar ook de vele leuke schoolmomenten. Daarom staken de leerlingen van GBS Lievegem - Eeksken alle langdurig en chronisch zieke leerlingen een hart onder de riem door in hun pyjama naar school te komen. “Bednet is er voor alle leerlingen die een langere periode niet naar school kunnen door ziekte, een ongeval of een operatie", legt directeur Lode Wytynck uit. “Jammer genoeg hebben we op onze school al meermaals gebruik moeten maken van de diensten van Bednet. Via Bednet kunnen afwezige leerlingen online les volgen samen met hun klasgenoten. Op die manier lopen ze geen achterstand op en houden ze bovendien contact met de klasgenoten. Het is goed dat deze organisatie bestaat en een warme steun is voor de leerling, de ouders en de school.”