Leef je uit op de mountainbike door de bossen van Lovendegem

Eeklo RESTOTIP. Bistro d’O in Eeklo: “Tapas en de topwijn­tjes per glas zijn meerwaarde”

Bistro d’O in de Molenstraat 1 in Eeklo is volledig vernieuwd. De vroegere Kupido heet nu Bistro d’O, maar nog altijd met Martine en Jimmy aan het roer. Een frisse wind, dus hoog tijd om te gaan testen.

2 december