Langverwachte werken Vellare bijna van start: breed fietspad, verhoogde busperrons en middengeleider

Eind augustus start de aannemer met de voorbereidende werken zoals het verleggen van de grachten. Meteen daarna starten de werken aan de nutsvoorzieningen. Later volgen nog de riolerings- en wegenwerken. “Zo wordt er aan beide kanten van de straat een fietspad van ruim anderhalve meter breed aangelegd en wordt het bestaande fietspad in de Kruisstraat heraangelegd ter hoogte van huisnummers 51-61", zegt schepen van Openbare werken Chris De Wispelaere (CD&V). “Daarnaast wordt er ter hoogte van de Warandestraat een bushalte aangelegd met verhoogde perrons, wat het op- en afstappen comfortabeler maakt. Iets verderop komt er in de richting van Zomergem ook een een middengeleider om de snelheid van het autoverkeer af te remmen bij het binnenrijden van de bebouwde kom.”

Hinder

Van 12 september tot en met 5 oktober zal het deel tussen Lobrug en de Warandestraat afgesloten zijn voor alle verkeer. Omrijden kan via Dorp-Kasteeldreef-Warandestraat. Zwaar verkeer volgt een omleiding via Koning Leopoldstraat-Lamstraat-Durmstraat-Moerstraat. Later op het jaar wordt het deel tussen Lobrug en de grens met Zomergem een tijdje afgesloten. Van 7 november tot en met het bouwverlof in juli 2023 rijd je van Lovendegem naar Zomergem of omgekeerd via de Koning Leopoldstraat, Lamstraat, Durmstraat en Moerstraat.