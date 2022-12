Laatste 50 tickets: Christoff geeft kerstconcert in kerk Waarschoot

Er zijn nog vijftig tickets beschikbaar voor het concert op 22 december in Waarschoot. Kristien De Roo, Gilles Verhulst en hun team hadden de populaire zanger eigenlijk vorig jaar al uitgenodigd voor een kerstconcert. “Door corona hebben we dat vorig jaar jammer genoeg moeten afzeggen”, zegt Gilles Verhulst. “Maar we krijgen een tweede kans. Het kerstconcert is nu verplaatst naar 22 december, nog altijd in de kerk van Waarschoot. De tickets van vorig jaar blijven uiteraard geldig. Voor de rest zijn er nu nog maar vijftig tickets over.”